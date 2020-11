Man gaat knock-out door drugs in Rosmalen, op slaapkamer stond nog zeker een liter GHB

'Coffeeshop McDrive' als oplossing tegen overlast in Hinthamer­straat?

4 november DEN BOSCH - De Hinthamerstraat in de Bossche binnenstad blijft een hoofdpijndossier. De afsluiting van juli tot en met midden oktober in de avonduren zorgde voor minder snelheidsduivels en foutparkeerders. Maar nu de afsluiting weg is, is de overlast van met name coffeeshopbezoekers terug. Alleen nu vooral overdag.