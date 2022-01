Man gooit iets in De Dommel tijdens achtervolging door Den Bosch, politie duikt vuurwapen op

DEN BOSCH - De politie vond tijdens een zoektocht zaterdagmiddag een vuurwapen in het water vlakbij de Wilhelminabrug in Den Bosch. De zoektocht in de Dommel begon vrijdagavond nadat een verdachte man iets over de reling van de brug gooide.

Tijdens een controle vrijdagavond rond 19.30 uur van een auto die op het fietspad stond rende de automobilist opeens weg. Daarop zette de politie een achtervolging in. Politieagenten zagen de man ter hoogte van de Wilhelminabrug iets over de reling in het water gooien. Ze konden niet zien wat het was, maar de politie startte vrijdagavond een zoektocht in het water.

De zoektocht leverde vrijdagavond niets op. Wel werd de verdachte man in de buitenhaven aangehouden. Ook een andere man die in de buurt was van de man die wegrende, is korte tijd aangehouden. Hij is geen verdachte meer.

Zaterdag startte de politie de zoektocht opnieuw en haalde uiteindelijk zaterdagmiddag een vuurwapen uit het water in de buurt van de Wilhelminabrug. Het vuurwapen is in beslag genomen en wordt verder onderzocht.



