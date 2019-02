Man in Den Bosch op dievenpad met Makro-pasje van zijn vader

55ste Oetelkon­zèrt geeft zangeres Shirma Rouse ‘lekker gevoel’

8:02 DEN BOSCH - De kreet in de coulissen van Shirma Rouse is in de zaal te horen. ,,Lekker hoor”, roept de soulzangeres na haar eerste optreden bij het Oetelkonzèrt. Ze heeft dan de harten van de ongeveer 14 honderd bezoekers al gestolen. ,,Ik heb nog nooit zo’n te gek publiek gezien” zegt ze na haar eerste song ‘You make me feel’ van Aretha Franklin. ,,Dit is echt niet normaal. Het is mijn eerste carnaval. Zeker niet mijn laatste.”