Man in elkaar geslagen op parkeerplaats Helftheuvelpassage Den Bosch

PvdA Den Bosch: Spitsbus Maaspoort kan sneller en waarom niet via Empel?

11:45 DEN BOSCH - De PvdA in Den Bosch is blij dat er vanaf december een spitsbus tussen de wijk Maaspoort en het station gaat rijden, maar denkt dat door de route aan te passen de reistijd korter kan én Empel in de route opgenomen kan worden. Dat Empel niet in de route is opgenomen, noemt de partij een gemiste kans.