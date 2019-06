Man krijgt 3,5 jaar celstraf voor beschieten van huis

COLUMN Opera op de Parade; wat kunnen sommige volwasse­nen zich kinderach­tig gedragen

10:25 Do. 27 juni DEN BOSCH - Wat kunnen sommige volwassen mannen en vrouwen zich kinderachtig gedragen. Dat gebeurde dinsdag in de aanloop naar de Opera op de Parade. Een keer per jaar voert Opera Zuid met philharmonie zuidnederland bij de Sint-Jan een populaire opera uit. Gewoonlijk begint het ‘s avonds om acht uur. Maar het plein verandert al heel wat uren eerder in een picknickplaats.