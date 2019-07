Man loopt brandwonden op bij werkzaamheden in Rosmalen

Vlonderpro­ject op het talud van Bossche Zuid-Willems­vaart start iets later: ‘Spannende uitdaging’

17:01 DEN BOSCH - De Zuid-Willemsvaart wordt ter hoogte van de Bossche Tolbrugstraat tijdelijk voorzien van houten vlonders die leiden naar een houten ponton dat in het water drijft. Het is onderdeel van een project waarmee de Bossche ontwerper Wouter Corvers wil nagaan hoe toegankelijk de Bossche binnenstad is en hoe je dat kunt verbeteren voor bijvoorbeeld ouderen en slechtzienden.