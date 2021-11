Man nog in politiecel nadat hij andere man in Den Bosch van kademuur duwde: ‘Nader onderzoek nodig’

Onderzoek hennepkwe­ke­rij horecabaas nog niet voltooid: ‘Financiële kant van verdachte ook bekeken’

DEN BOSCH - Het politie-onderzoek naar de hennepkwekerij die in november vorig jaar werd gevonden in de kelder van een woning aan de Bossche Wagnerlaan is nog steeds niet voltooid. Het gaat om een woning die op 1 februari drie maanden door de gemeente werd gesloten.

