Man op gestolen motor aangehouden na achtervolging met politiehelikopter

zomerserie IJzeren Man is net Tenerife en Zandvoort, maar vooral een plek om van te genieten

16 augustus VUGHT - Lekker zwemmen, zonnen en genieten van de zomer. Je hoeft er het vliegtuig of de auto niet voor in, want in de regio heb je genoeg zwemplassen om de zomer bij door te brengen. De IJzeren Man is zo'n plas. Je kan er zwemmen, spelen, klimmen, eten en... wat niet eigenlijk?