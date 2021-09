Man op heterdaad betrapt tijdens woninginbraak in Vught, tweede verdachte aangehouden

Zeker acht politie-eenheden en een politiehelikopter hebben in de omgeving nog gezocht naar de man, maar die zoektocht was tevergeefs. De tweede verdachte is donderdag alsnog aangehouden voor zijn betrokkenheid bij woninginbraak.

Auto in beslag genomen

De inbrekers zijn vermoedelijk via de achtertuin, die grenst aan de Zonneweilaan, de woning binnengedrongen. Een auto die geparkeerd stond bij de tennisvereniging is door de politie in beslag genomen. In de woning zelf zijn sporen veiliggesteld, het is nog onduidelijk of er iets buit is gemaakt bij de inbraak.