Man opgepakt in woning Bossche Orduynenstraat

Toch nog (een beetje) kermis in Den Bosch? Bij de Brabanthal­len streep door 60 attracties

9:45 DEN BOSCH - Kunnen er in Den Bosch toch nog kermisattracties terecht? Daarover heeft Hans van Tol, bestuurslid van de Bovak, de Nationale Vakbond van Kermisbedrijfshouders, woensdag gesproken met enkele ambtenaren. ,,Jammer dat burgemeester Mikkers de afgelopen tijd steeds zei dat kermis in de binnenstad van de baan is omdat er geen 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ik vind dat je daarover moet kunnen praten. En dat hebben we gedaan’’, zegt Van Tol.