Man opgepakt voor stalken en bedreigen van vrouw uit Vught

Carlijn, studente in Tilburg, vluchtte uit Hongkong: ‘Het geweld kwam tot in mijn straat’

17:11 SINGAPORE/TILBURG - Ze dacht eerst nog: ‘ik blijf'. Maar 24 uur later was het haar toch te heet onder de voeten. En dus is ze weg uit Hongkong: Carlijn van Geurp, studente aan Tilburg University. De steeds heviger wordende confrontaties tussen betogers en een politiemacht kwam te dichtbij. ,,Zelfs al in de straat waar ik woonde.”