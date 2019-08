Man over bestuurder die ravage veroorzaakte op Boschmeersingel: ‘Hij was in paniek’

Terwijl een takelbedrijf het wrak wegtakelt beschrijft de medewerker wat hij rond half vier hoorde en zag. ,,Ik was in de zaak en hoorde heel veel herrie. Ik ging naar buiten en zag dat een auto op z'n kop lag. De bestuurder stapte uit en liep steeds op en neer. Dat was paniek. Hij is de zoon van een kennis. Maar ik ken hem verder niet. Hij had wat bloed aan zijn hoofd en ik heb hem op een bankje bij de bushalte laten zitten. De politie was er al vrij snel.’’