Man overlijdt bij ernstig auto-ongeval in Den Bosch

Alle Brabantse vestigin­gen van The Ribs Factory staan te koop: ‘Tijd voor wat anders’

TILBURG - Eigenaar Martijn Lensing heeft de vier Brabantse restaurants van The Ribs Factory te koop gezet. Of de vestigingen doorgaan als ribrestaurant of dat er een compleet nieuwe horecazaak komt, is nog niet duidelijk.

9 januari