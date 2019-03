Man overvalt supermarkt Coop in Den Bosch, bedreigt personeel met mes en vlucht met geld

MET UITSLAG Prinsenwa­gen Nuland net op tijd terecht

19:18 NULAND - Een bonte optocht met ruim 30 groepen trekt door Nuland, waarvan 8 jeugdgroepen van in totaal 130 kinderen, voornamelijk uit de bovenbouw van de basisschool. Over verschillende categorieën, zoals grote en kleine wagens, loopgroepen en individuen wordt gestreden, maar vooral feest gevierd. De prinsenwagen was ontvreemd, maar net op tijd weer terug. Het thema "Wij pakken uit" kwam goed van pas. CO, de Nulandse carnavalsorganisatie, was al geruime tijd haar boot kwijt waarmee ieder jaar in de optocht binnenvaren bij het Waoterrijk. CV De Gekke Hekke hadden dit jaar zelf een boot met de spreuk: Wij pakken uit met een prinses, voor de CO een wijze les. Als surprise mocht de CO haar eigen boot weer uitpakken. Ronald Slaats (48 jaar) deed het woord namens hun groep, welke is ontstaan uit de ouders van hun carnavalsvierende kinderen. ,,Wij wisten meer over de boot, die we hadden ontvreemd uit de bouwloods, maar we hebben deze netjes terug afgeleverd in cadeauverpakking. CO heeft deze net uit mogen pakken, deze was gestald op een uiterst geheime plek in het naburige Rottenrijk, daar stond deze binnen, verwarmd, stofvrij in een geïsoleerde ruimte."