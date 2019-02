Man raakt gewond in Rosmalen, mogelijk steekpartij

Bosch theater onder­scheidt Dimphy van der Velden

22:01 DEN BOSCH - Dimphy van der Velden, zangeres en actrice in tal van Oeteldonkse producties, is zaterdagmiddag onderscheiden met de Rév/erence in de orde van de kiet van het Hoftheater der Amadeiro’s, zoals het Theater aan de Parade in de aanloop en tijdens carnaval wordt genoemd. De onderscheiding wordt jaarlijks toegekend aan personen die zich verdienstelijk maken voor Oeteldonk in het algemeen en het Bossche Theater in het bijzonder.