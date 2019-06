Man rijdt met auto bosjes in op parkeerplaats Albert Heijn in Den Bosch

De Dommelbaar­zen Vught bestaat een halve eeuw; een blik terug en vooruit

11:00 VUGHT - Weer of geen weer. De zwemles in de IJzeren Man in Vught ging vijftig jaar geleden gewoon door. Met blikjes om de armen leerde menig Vughtenaar het hoofd boven water te houden. ,,Meer dan een zwembroek hadden we niet”, blikt oud-voorzitter Harry van Gemert terug.