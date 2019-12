Man rijdt na meerdere bekeuringen wéér zonder geldig rijbewijs en kan auto inleveren in Vught

Supporters­bus FC Den Bosch gestopt onderweg naar NAC na tip over 'flink coke snuiven’, fans woedend op politie

14 december DEN BOSCH/BREDA - ‘Een kansloze actie van de politie’ noemt de supportersclub van FC Den Bosch de fouillering van tientallen supporters vrijdagavond in het cellencomplex in Breda. Na een tip had de politie sterke vermoedens dat de harde kern van plan was ‘flink drugs te gaan gebruiken’ tijdens de wedstrijd. Een volle supportersbus op weg naar NAC Breda werd naar het politiebureau geleid, maar daar bleek dat niemand iets op zak had.