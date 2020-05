Man scheurt onder invloed van drugs over A59 bij Den Bosch en kan rijbewijs inleveren

NULAND - Een 27-jarige man is maandag zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij ruim 50 kilometer per uur te hard over de A59 bij Den Bosch reed. De bestuurder was onder invloed van drugs. Dat meldt de politie op Facebook.

Een surveillance-eenheid van de politie reed maandag rond 15.30 uur over de A59 tussen Oss en Den Bosch. De politiewagen werd met een behoorlijke snelheid ingehaald door de 27-jarige automobilist. De agent haakte aan en zag dat de bestuurder bijna 50 kilometer per uur te hard reed. De automobilist ging niet in op het stopteken van de agent en verhoogde zijn snelheid tot boven de invorderingsgrens. Uiteindelijk nam de bestuurder de afslag bij Nuland.

Gefouilleerd

Dankzij een oplettende andere weggebruiker kon de wagen worden stilgezet bij Motel Nuland en kon de bestuurder door de agent worden aangesproken. De man wilde of kon zijn rij- en kentekenbewijs niet laten zien aan de politie. Hij werd daarop gefouilleerd met hulp van andere agenten die ter plaatse waren gekomen. De agenten troffen softdrugs aan, die ze in beslag wilden nemen. De man was het daar niet mee eens en weigerde alle medewerking. Daarop werd hij aangehouden.

Onder invloed