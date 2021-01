Man slaat op de vlucht bij aanhouding in Bossche wijk De Vliert: politie houdt hem aan na zoekactie

Video Bedrijfs­bus brandt volledig af in Gestelse­buurt in Den Bosch

8:20 DEN BOSCH - In Den Bosch is zaterdagnacht een bedrijfsbus in vlammen opgegaan. De brandweer rukte uit naar het Hugo Verriesthof, een straat in de Gestelsebuurt, maar haar inspanning mocht niet meer baten. Van de bus bleef namelijk niet veel over.