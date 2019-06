Man uit Den Bosch 90 dagen langer vast na mishandeling vrouw uit Vlissingen

Tbs en jaar celstraf voor Vughtenaar (30) die man tot bloedens tot mishandel­de in eigen apparte­ment in Rosmalen

16:41 ROSMALEN - Een 36-jarige Vughtenaar moet een jaar de cel in en krijgt verplicht tbs, omdat hij op 11 oktober vorig jaar iemand ernstig heeft mishandeld. Hij sloeg een man (40) meerdere keren met een hard voorwerp tegen zijn hoofd in diens appartement aan de Groote Wielenlaan in Rosmalen. Het is inmiddels duidelijk dat het slachtoffer niet willekeurig gekozen is.