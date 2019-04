Man uit Den Bosch vraagt voorbijganger om vuurtje en berooft hem

Column Zolang het Puthuis overeind staat, moet Nuland het met zijn lelijke kunstwerk doen

10:01 Do 11 apr. Er staat zo'n lelijk kunstwerk in Nuland, dat het hele dorp in rep en roer is. Dat beweert althans het Rosmalens Belang. Zelf denk ik dat het overgrote deel van de Nulanders redelijk nuchter is en zijn schouders hierover ophaalt. Maar mijn voelsprieten zitten misschien niet zo diep in de Nulandse samenleving als die van het Rosmalens Belang. Er zou dus paniek kunnen zijn in het dorp.