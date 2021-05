Man uit gevangenis Vught mag naar huis onder voorwaarden, maar wordt direct weer aangehouden

Man valt van ‘flinke hoogte’ naar beneden en overlijdt op bouwter­rein in Den Bosch

10:15 DEN BOSCH - Op een bouwterrein aan de Vijverlaan in Den Bosch is woensdagavond een man overleden. Hij viel van flinke hoogte van een kantoorpand in aanbouw, meldt een politiewoordvoerder.