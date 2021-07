Man uit Rosmalen krijgt tien jaar cel voor aanslagen op broers met vuurwerk en honkbalknuppel: ‘Betaal ons’

Accu van boormachi­ne zette clubgebouw Jeugd Aktief in de hens: ‘Een strop, alles herstellen duurt maanden’

10 juli VUGHT - Een accu van een boormachine, die niet aan de oplader lag, is waarschijnlijk de oorzaak van de brand in het clubgebouw van Jeugd Aktief aan de Van Miertstraat in Vught. De schade is groter dan verwacht. Gereedschappen, materialen en decorstukken gingen in rook op maar de organisatie zet alle zeilen bij. De jeugdvakantieweek móet en zal doorgaan.