Man valt meters naar beneden in Vught en komt zwaargewond in bouwput terecht

IN MEMORIAM Yaman Duran (1938-2021), de Beste Buur van de Dirk Hartogflat

8 mei DEN BOSCH - Na een kort ziekbed is donderdag Yaman Duran overleden. Dat heeft het bestuur van de politieke vereniging Knillis bekend gemaakt. Duran, die 83 jaar is geworden, was 30 jaar lid van Knillis. In 2003 kreeg hij een koninklijke onderscheiding en werd in 2002 uitgeroepen tot Beste Buur.