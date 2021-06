Man van dak gehaald en aangehouden in Den Bosch

Theater-wethouder Van Olden meer en meer onder vuur

15 juni DEN BOSCH - Oppositiepartijen willen de Bossche wethouder Huib van Olden in een extra debat over het nieuwe Theater aan de Parade aan de tand willen voelen. Een bezwaarmaker doet aangifte van smaad omdat Van Olden zijn ‘beschuldigingen’ niet terugneemt. De theaterwethouder ligt meer en meer onder vuur, maar volgens hem is er niets aan de hand en is het proces tot nu toe volgens de regels verlopen.