Man van hoge kade geduwd in Den Bosch: ‘Heftig om dit te zien gebeuren’

Diep triest

Een van de omstanders, die anoniem wenst te blijven, zat op een muurtje chocolademelk te drinken met een vriendin toen het gebeurde. ,,We schrokken heel erg. Het is heftig om dit te zien gebeuren. We zagen dat drie mannen al langer ruzie hadden. We hebben ze ook al een keer uit elkaar gehaald", vertelt ze nog hoorbaar geschrokken. ,,Opeens zien we dat een van die drie die andere naar beneden duwt. Die man lag beneden en bewoog niet meer.”