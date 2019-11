Man vernielt vier geparkeerde auto’s in Rosmalen: ‘Ik had een zwarte sigaret gerookt’

De man was amper vanuit zijn geboorteland Roemenië verhuisd om in Den Bosch te werken in een slachthuis of het ging mis. Op 10 juli zagen getuigen hoe auto's bij de Rosmalense Graafsebaan werden vernield. Via een tolk legt de man uit dat hij 's ochtends vlakbij het station in Rosmalen een sigaret kreeg. ,,Hij zegt dat het een neger was’’, zegt de tolk die de voorkeur geeft aan de omschrijving ‘donkere man’.