Man voor rechter na ‘explosie van geweld’: ‘Er was zelfs een kind in een kinderwagen bij’

Het is niet duidelijk hoe het zit met de veertien andere jongeren, maar in elk geval denkt het Openbaar Ministerie dat een 23-jarige Boxtelaar afgelopen zomer in een Boxtels parkje bij de Hendrik Verheeslaan betrokken was bij de mishandeling. ,,In het dossier heb ik gelezen dat u een advocaat had. Maar nu bent u alleen’’, zegt de rechter als de verdachte tegenover hem gaat zitten. ,,Het is vrij complex, denkt u dat u het zonder advocaat kan?’’ vraagt de rechter waarna de Boxtelaar zegt dat dit heeft afgesproken met zijn advocaat.