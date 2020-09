Man vrij na te zijn opgepakt voor beschieten Bossche woning

1000 politiemensen Grote internatio­na­le actie tegen drugsbende: 18 aanhoudin­gen, ook invallen in Kerkdriel en Den Bosch

16 september DEN BOSCH/KERKDRIEL - De politie van Den Haag heeft woensdagochtend samen met de politie in Spanje en België een grote internationale actie gehouden tegen een crimineel netwerk dat handelde in drugs. Er zijn invallen gedaan op tientallen locaties in Nederland, Spanje, België, Hongarije en Slowakije. Ook aan de Sleutelbloemstraat in Den Bosch en aan de Bulkseweg in Kerkdriel was de politie aanwezig.