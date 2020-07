Mannen gaan bloot voor gehandicapte katten: ‘Kater Hans laat zich gewillig fotograferen’

Toegegeven het is allemaal voor het goede doel: geld inzamelen om de medische zorgkosten te betalen voor de katten van het Katshuisch in Vinkel.



Overal waar je kijkt in het huis van Arianne de Jong (48) zie je katten, heel veel katten. Zestien in totaal nu. Maar het zijn geen gewone katten. Ze hebben namelijk een lichamelijke handicap. Toch zijn ze absoluut zielig. Op straat zouden de diertjes het niet redden, maar in de beschermde omgeving van het Katshuisch op het Soperse bos lukt dat wel.