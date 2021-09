Mannen van Kakel Club openen nieuwe zaak: Kakelvers aan Citadellaan

Waar ze met de Kakel Club zich focussen op onder andere gefrituurde kip, gaan de Bouwmansjes en De Boer aan de Citadellaan ‘bijna het tegenovergestelde’ doen, als we Tim Bouwmans mogen geloven. ,,We willen van Kakelvers echt een buurtrestaurant maken waar je ook terecht kan voor een kopje koffie of thee. We zetten er meer in op veganproducten met soep, zelf samen te stellen salades en hartige taarten.”

Take-away

Voor nu is het even wachten op het kopje koffie of thee, want vooralsnog hebben de mannen geen vergunning om zo te werk te gaan. ,,Dus we doen het nu even met take-away. De vergunningsaanvraag is gedaan en als we het groene licht krijgen, dan gaan we direct aan de slag natuurlijk.”

Volgens Bouwmans hebben ze gekeken naar de buurt en wat er volgens hen nodig zou zijn in en rond de Citadellaan. ,,Je kunt er terecht voor Arabisch en Italiaans eten, maar zo'n zaak als de onze is er nog niet.” De drie mannen blijven ook meedraaien in de Kakel Club. ,,We zorgen ervoor dat daar altijd twee van ons in de zaak staan en eentje aan de Citadellaan.”

Volledig scherm Sander Bouwmans, Jeroen de Boer en Tim Bouwmans (de drie rechts op de foto) openen na de Kakel Club nu Kakelvers aan de Citadellaan © copyright Marc Bolsius