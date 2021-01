Mantelzorgers hebben het steeds zwaarder

Appartemen­ten­com­plex Ortduynen in Den Bosch ontruimd door rook na brand in keuken

4 januari DEN BOSCH - In een keuken van een appartement in het complex Ortduynen aan de Wethouder Schuurmanslaan in Den Bosch is maandagavond rond 21.15 uur brand uitgebroken. De brand was snel onder controle, maar door de rookontwikkeling moesten er tientallen woningen worden ontruimd.