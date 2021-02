Maquettes, ploegen en schilderijen. Rosmalla wil historie permanent exposeren

Wie afdaalt in de kelders van het voormalige gemeentehuis van Rosmalen aan de Hoff van Hollantlaan passeert enkele stalen deuren. Net alsof je de kluis van een bank binnenstapt, maar deze deuren dienden een ander doel: de nijvere bestuurders van het dorp in veiligheid brengen bij dreigend (oostblok) gevaar.

Nu is achter de deuren een deel van de uitgebreide collectie van heemkundekring Rosmalla verstopt. ,,We zijn er best blij mee", zegt voorzitter Rien van den Broek. ,,Maar we hebben hier geen spatje daglicht. En ook geen plek om exposities in te richten. En dat is wel zonde.”

Want Rosmalla is bij uitstek een club die regelmatig naar buiten wil treden. Maar een expositieruimte is er niet. En ze kan de interessante historie van de dorpen Hintham, Rosmalen en Kruisstraat dus bijna nooit aan cde buitenwacht tonen. En zo staan vele gebruiksvoorwerpen, schilderijen, foto's en maquettes vooral te verstoffen. Ja, foto's en bidprentjes zijn intussen ook digitaal te bewonderen. Maar wat doe je met een oud vaandel of een houten ploeg?

,,Het is ook niet echt prettig voor onze werkgroepsleden om in de kelder te werken, want er valt geen spatje daglicht binnen", zegt Van den Broek die nu ruim twee jaar voorzitter is. Op de eerste verdieping heeft Rosmalla nog twee ruimtes, op de gang waar ook de huisartsen en de thuiszorg zitten. ,,Die gebruiken we ook wel eens voor presentaties of lezingen. Dan moeten we wel heel de boel ombouwen.”

Maar de historie aan een groter publiek laten zien, ook aan jongeren, is de wens. ,,We willen wel graag de jeugd meer betrekken bij de lokale geschiedenis. En niet alleen als het over de oorlog gaat”, zegt Van den Broek.

Rosmalla heeft zelf het oog laten vallen op de leegstaande basisschool in Kruisstraat. ,,Maar de gemeente wil dit vastgoed commercieel gaan verhuren. Die prijzen kunnen wij niet betalen.” Inmiddels zijn er gesprekken met de gemeente over alternatieven. En geeft Van den Broek zijn ogen extra goede kost als hij door het dorp fietst, Wie weet ziet hij nog een leegstaande ruimte.