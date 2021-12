Marcel Hunze van Indoor Brabant en Libéma Open worstelde met twee virussen: ‘Iedereen moest getest, man, vrouw én paard’

Angst, vernielin­gen en rellen, maar ook veerkracht: het veelbewo­gen jaar van burgemees­ter Mikkers van Den Bosch

DEN BOSCH - Oudjaarsavond 2020, de ogen strak gericht op iPad, laptop én telefoon. De visite zit beneden, maar Jack Mikkers zit in het logeerkamertje. Hij is aan het werk, want het is onrustig in de stad. Het bezoek beleeft tijdens de jaarwisseling weinig plezier aan de burgemeester van Den Bosch. ,,Om kwart voor drie ben ik gaan slapen, omdat het signaal veilig van de politie kwam. Ik was kei-kapot.’’

24 december