Marco Kroon bewaart alle 'onzinverhalen in media' in zijn Wall of Shame: 'Als ik constipatie heb, lees ik dit’

DEN BOSCH - Het is geen geheim dat Marco Kroon weinig op heeft met journalisten die met regelmaat over zijn omstreden verleden schrijven. In het Powned-programma ‘Dit is niet mijn wereld vriend’ doet hij de verhalen in de media af als ‘onzin’. Hij knipt veel krantenstukjes uit en bewaart ze thuis in een zelfgemaakte ‘Wall of Shame’. ,,Als ik constipatie heb en dit allemaal lees, ben ik gelijk genezen.”

Oorlogsheld Marco Kroon is de laatste maanden geregeld in het nieuws geweest. Afgelopen carnaval zat de Bosschenaar nog vast op verdenking van het uitdelen van een kopstoot aan een agent. Het leverde hem een stortvloed aan negatieve reacties op.

Stroomstootwapens

Ondanks alle negatieve berichtgeving besloot hij toch om mee te doen aan het programma ‘Dit is niet mijn wereld vriend’, waarin hij zich laat onderdompelen in het leven van cabaretier Stefano Keizers door twee dagen lang met hem op te trekken.

Tijdens de opnames lukt het presentatrice Charlotte Pieters hem een aantal uitspraken te ontlokken. Over zijn veroordeling voor het bezit van vier stroomstootwapens, bijvoorbeeld.

,,Als je de foto ziet van ‘het wapen’ waar heel Nederland over oordeelt, dan relativeert dat ook meteen het hele drugsverhaal”, vertelt hij tegen Pieters. ,,Dit is gewoon een ding dat je in Duitsland in de winkel naast een paar zakmessen kunt vinden.”

Tekst gaat verder onder deze video waarin Kroon vertelt over de wapens

‘Dan ben je net zo crimineel als ik’

De rechtbank was indertijd een andere mening toebedeeld en veroordeelde Kroon tot een boete van 750 euro en voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur. Zelf vindt Kroon het geen wapen. ,,Dit is gewoon een gadget. Er zijn vrouwen die pepperspray bij zich hebben. Dat valt onder dezelfde wetgeving. Dat is ook een wapen, dat mag ook niet. Ja, dan ben je net zo crimineel als ik.” Kroon geeft wel toe dat hij met de wapens de wet heeft overtreden, maar vergelijkt het met het lopen door rood licht. ,,Dat mag ook niet.”

Door alle berichtgeving de laatste jaren heeft het imago van Kroon als oorlogsheld een flinke deuk opgelopen. Eind vorig jaar kwam hij opnieuw in opspraak na een verhaal rondom een vermeende verkrachting tijdens een missie in Afghanistan. Het schokkende verhaal van Kroon werd door veel mensen in twijfel getrokken, tot groot verdriet van de Bosschenaar.

,,Als mensen je niet geloven en je voor fantast en leugenaar uitmaken, wetende wat je gedaan hebt voor je land en wat je hebt meegedragen, dan gaat dat door merg en been, die pijn”, zo vertelt hij in gesprek met Pieters. Kroon keurt het doodschieten van zijn verkrachter niet goed. ,,Maar het is wel gebeurd en ik wilde het wel opschrijven.”

‘Gefaald als vader’

Halverwege de uitzending raakt Pieters nog een gevoelige snaar bij Kroon als ze hem vraagt naar de opvoeding van zijn kinderen. De Bosschenaar vindt dat hij gefaald heeft als vader. ,,Ik ben vanaf mijn achttiende vaak weg geweest. Ben je niet op uitzending, dan ben je op oefening. Ik hoor mijn zoon wel af en toe zeggen dat ik er nooit was, zeker in zijn puberteit. Zoals mijn vader er voor mij is geweest... dat heb ik mijn jongens niet gegeven.”