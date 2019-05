Marco Kroon houdt lezing in Den Bosch over de rol en invloed van de media

Kroon kreeg in 2009 de hoogste militaire onderscheiding voor moedig optreden en leidinggeven als officier bij vuurgevechten in Afghanistan. De Militaire Willemsorde wordt zelden uitgereikt; Kroon was de eerste die de medaille kreeg in vijftig jaar.

Strijd tegen de media

Verwezen wordt naar het incident tijdens carnaval in Den Bosch waarbij Kroon werd aangehouden onder meer voor het geven van een kopstoot aan een agent. Dat gebeurde nadat Kroon werd betrapt tijdens het wildplassen in de Bossche binnenstad. ,,Waarom wordt zo'n beschuldiging al gecommuniceerd en niet de uitspraak? Als je eenmaal schuldig bent verklaard in de media, dan is het vrijwel onmogelijk om je onschuld te bewijzen naar de buitenwereld’’, aldus de JOVD.

Boete betalen

Kroon is meerdere keren in opspraak geraakt. In 2010 stelde het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem in wegens vermeend drugsbezit. Daarvan werd hij vrijgesproken. Hij moest wel een boete betalen voor het bezit van stroomstootwapens. In 2018 raakte Kroon in opspraak toen hij, tien jaar na dato, opbiechtte dat hij tijdens een geheime missie in Afghanistan zou zijn gegijzeld, waarna hij zijn gijzelnemer zou hebben doodgeschoten. Hoewel hij dit incident meteen had moeten melden bij zijn leidinggevenden, besloot Kroon te zwijgen. Naar eigen zeggen ‘om de operatie niet in gevaar te brengen’.