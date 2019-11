Marco Kroon sluit geven kopstoot niet uit: ‘Het kan een reactie zijn geweest op een pijnprikkel’

Behalve het geven van een kopstoot, waarbij een agent gewond raakte, wordt de Schijndelse drager van de Willems-Orde verdacht van wildplassen. Hij zou voor het oog van de politie met zijn geslachtsdeel hebben gezwaaid en een middelvinger hebben opgestoken. ,,Ik heb alle vertrouwen in u’’, zei Kroon tegen de militaire politierechter Perry Quak tijdens de rechtszitting op 11 juli bij de militaire raadkamer in Arnhem. Het was de bedoeling dat Quak dezelfde dag de zaak zou behandelen en zoals gebruikelijk uitspraak zou doen. Advocaat Geert-Jan Knoops benadrukte met succes dat de zaak zo complex is dat drie rechters de zaak zouden moeten behandelen.

© ANP

Gedronken

Kroon had die dag behoorlijk gedronken. ,,Het was gezellig”, vertelde. ,,Als ik een stevig borreltje heb gedronken dan moet mijn vrouw mij de volgende dag vertellen wat er is gebeurd”, zegt Kroon. Hij kon zijn plas niet meer ophouden en gaf tegenover de rechtbank aan dat hij een donker plekje zocht waarvan hij dacht dat niemand het zou zien.

Sint-Jan

Hij besloot te wildplassen bij de Bossche Sint-Jan. ,,Ik wilde naar de wc in een kroeg in de buurt, maar ik had geen pasje”, aldus Kroon die verkleed was als kikker met een kroon. Zijn vrouw was verkleed als een zebra met lampjes. Hij werd betrapt door agenten, liet zijn geslachtsdeel zien en werd vervolgens beschuldigd van schennispleging. ,,Ik vind het een zware belediging dat een agent mij beschuldigt van schennispleging. Ik word er emotioneel van’’, zegt de drager van de Willems-Orde.

Marco Kroon en zijn vrouw komen aan bij de rechtbank. De drager van de Willems-Orde moet voor de militaire rechtbank verantwoorden voor misdragingen die hij tijdens carnaval in Den Bosch zou hebben gepleegd.

Bij de aanhouding ging het mis. Volgens de politie ging Kroon bij de aanhouding op de grond zitten en riep hij ‘Help, help'. ,,Dat was kinderachtig van mij. Maar ik dacht dat de agenten en boa’s een grapje met mij maakten", stelde Kroon.

‘Trofee’

Volgens Kroon werd hij herkend door de agenten en daardoor anders behandeld. Hij stelde dat zijn vrouw ‘geterroriseerd’ werd door een boa. ,,Het is alsof de politie een trofee binnenhaalde”, vertelde hij in de rechtbank. Een agent verklaarde dat hij niet wist dat het ging om Kroon. ,,Ze spelen een spelletje. Die agent zei tegen mij ‘daar gaat je Willemsorde’”, aldus Kroon

Quote Ik wilde hem slaan. Ik zei dat ik hem sneu vond. Agent die een kopstoot zou hebben gekregen van Kroon

Kopstoot

De militair stelde dat de handboeien te strak waren, waarop de agenten volgens hem zeiden: ,,Commando's hebben toch geen pijn.” De Schijndelaar zegt vervolgens niet precies te weten of hij een kopstoot gaf. ,,Het kan een reactie zijn geweest op een constante pijnprikkel", zei Kroon. Ook kon hij zich niet herinneren dat hij een middelvinger heeft getoond aan een agent. Volgens de agent die de kopstoot zou hebben ontvangen, gebeurde dat toen Kroon met zijn buik tegen een hek stond. ,,Toen sloeg hij met zijn hoofd tegen mijn neus. Ik voelde woede en wilde hem slaan. Ik zei dat ik hem sneu vond", vertelde de agent die zegt een bloedneus over te hebben gehouden aan de kopstoot.

Marco Kroon in de rechtbank.

Zitting 11 juli

Tijdens de zitting op 11 juli zei Kroon blijvend letsel te hebben overgehouden aan de manier waarop de handboeien werden gebruikt tijdens de aanhouding. Hij voelde zich behandeld als een terrorist.