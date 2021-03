Marco loopt marathon als eerbetoon aan overleden broer: ‘William zal van boven met een grote glimlach toekijken’

Zomerthea­ter op Pettelaar­se Schans onzeker als grote festivals doorgaan

29 maart DEN BOSCH - Met optredens van Danny Vera, Davina Michelle, Tino Martin, Maan en andere artiesten was het Zomertheater vorig jaar één van de grote attracties tijdens de Bossche Zomer. Er kwamen zo'n 20.000 bezoekers naar de Bossche Pettelaarse Schans. Mede-initiatiefnemer Jan Dirk Vis bereidt zich nu voor op een vervolg. Maar het is de vraag of het zover komt.