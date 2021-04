Marco Vugts loopt marathon als eerbetoon aan overleden broer; opbrengst bijna 9000 voor KWF

Vugts is blij met het ‘ongelooflijke’ bedrag. ,,Het was een hele mooie en bijzondere dag met support van veel Vughtenaren zowel aan de start als bij elke doorkomst bij de Vughtse pomp en ook onderweg. Ook op plekken waar ik eigenlijk niemand verwachtte stonden mensen om een hart onder de riem te steken.”

Emotionele doorkomst

De vierde ronde liep Vugts samen met zijn zoons Brian en Nigel. ,,Dat was erg bijzonder. Ik had echt kippenvel toen we op het Marktveld aankwamen. Ik ben ook door de straat van William gelopen, mijn overleden broertje. Dat was een emotionele doorkomst.”

Finishen op de Coolsingel is mooi , maar hier kon niets tegenop. Lopen in mijn eigen dorp met een mooie opbrengst voor KWF

De laatste kilometers waren zwaar. ,,Ik zat er redelijk doorheen, ik had krampen in mijn kuit en branderige voetzolen maar opgeven was geen optie. De aankomst op het Marktveld was echt overweldigend. Van bovenaf hadden een paar mensen voor een mooi zonnetje gezorgd. Finishen op de Coolsingel is mooi , maar hier kon niets tegenop. Lopen in mijn eigen dorp met een mooie opbrengst voor KWF.”