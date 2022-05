Mare kan bij discuswerpen tips van ma goed gebruiken bij 100-jarig O.S.S.-VOLO in Den Bosch

Als Piet, Juliette en Mare de Winter uit Den Bosch naar hun mooiste herinneringen bij O.S.S.-VOLO wordt gevraagd, vallen ze van de ene in de andere anekdote. Van de periode dat de atletiekvereniging stadion De Vliert (tot 1996) nog als thuisbasis had tot de leuke feestjes op de club. En van de sportieve prestaties tot vriendschappen die door de jaren heen zijn gesloten.

Zaterdag bestaat O.S.S.-VOLO exact 100 jaar. De vereniging viert het jubileum die dag met een reünie voor (oud-)leden, er is een 3000-meterwedstrijd en demonstratie van de jeugd. ‘s Avonds wordt de dag afgesloten met een barbecue en groot feest. Het moet een dag vol gezelligheid en herkenning worden.

Derde generatie

Als O.S.S.-VOLO bij een familie als een rode draad door het leven loopt dan is het wel bij de familie De Winter. Met de 15-jarige Mare rent inmiddels de derde generatie rond bij de atletiekvereniging in Den Bosch. Ook haar moeder Juliette (49) is in verschillende functies nog erg actief bij de vereniging. En voor opa Piet (73) gold de vereniging lange tijd als een belangrijk onderdeel in zijn leven.

,,De vereniging is veel meer dan een atletiekvereniging’’, zegt hij. ,,Het is een plek waar je jezelf sportief tot het uiterste kunt drijven, maar ook de plek waar je je vrienden ontmoet en sociale contacten onderhoudt. Ik heb dit bij geen enkele andere vereniging zo ervaren.”

Het is hetgeen wat de club vandaag de dag nog altijd typeert, menen Juliette en Mare. ,,Het is een heel laagdrempelige vereniging waar niks moet en heel veel mag‘’, zegt Juliette. ,,Er is een goede mix van plezier en presteren’’, vult Mare aan. ,,Ik vind het heel gezellig en als ik hard wil trainen kan dat ook.’’

Volledig scherm De Bossche atletiekvereniging OSS Volo met Mare (15), Juliette (49) en Piet de Winter (73) . © Roel van der Aa

WK atletiek

Het bijzondere aan de familie De Winter is dat het klassieke verhaal dat het kind de sport met de paplepel van haar ouders ingegoten kreeg hier niet opgaat. Het tegenovergestelde was het geval. Als meisje van 10 zat Juliette in 1983 samen met haar broertje voor de televisie naar het eerste WK atletiek te kijken. ,,Ik ging de eerste keer bij mijn broertje kijken en wilde meteen zelf meedoen’’, herinnert Juliette zich.

Met twee kinderen bij de atletiekvereniging ging ook bij vader Piet een vuurtje branden. ,,Als vader ging ik vaak mee kijken. Tot Juliette een keer vroeg of ik niet aan een wedstrijd wilde meedoen. Ik dacht dat me dat wel even zou lukken, maar dat viel vies tegen. Toen ben ik ook maar bij de vereniging gegaan en vond het meteen heel leuk.’’

Meerdere marathons

Sterker nog, Piet was zo fanatiek dat hij meerdere marathons en een hele triathlon volbracht. Maar het meest bijzondere was misschien wel de halve marathon van Rosmalen die hij samen met zijn dochter liep. Juliette: ,,In aanloop naar de wedstrijd hebben we het veel over onze trainingsschema’s gehad en elkaar gestimuleerd. Uiteindelijk kwamen we samen over de finish.’’

Tegenwoordig geeft Juliette, die vooral nog actief is als atletiektrainster bij de vereniging, tips aan haar dochter Mare. ,,Ik train haar niet, maar richting wedstrijden geef ik haar weleens advies’’, aldus Juliette. En Mare: ,,Vooral bij discuswerpen kan ik de tips van mijn moeder goed gebruiken.”

Zo blijft O.S.S.-VOLO een belangrijke plek innemen in het leven van de familie De Winter. Juliette: ,,Ja, het is wel een beetje ons tweede thuis.’’