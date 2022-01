Marggraff blijft voor mysteries zorgen: waarom vindt de politie 67.995 gulden in Zionsburg in Vught?

Man (32) aangehou­den voor houden van illegale straatge­vech­ten in Vlijmen en Den Bosch

DEN BOSCH/VLIJMEN - Een 32-jarige man gelieerd aan de verboden motorclub No Surrender MC is woensdagochtend aangehouden in Vlijmen. Naast dat hij in het bezit was van vuurwapens en drugs, wordt hij verdacht van het organiseren van hoodfights (illegale straatgevechten).

