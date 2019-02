Marggraff Stichting pikt 'poppenkast’ van podcastmaker niet

De Marggraff Stichting beraadt zich op juridische stappen tegen de makers van de NTR podcastserie ‘De brand in het landhuis’. Over de audio-uitzendingen is commotie ontstaan omdat de programmamakers in de laatste aflevering de integriteit van de nieuwe bestuursleden en rentmeester Pieck van Hoven in twijfel trekken. Ook zouden ze zeer beperkt hoor en wederhoor hebben toegepast.