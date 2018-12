Mari van de Ven heeft toch weer 'een eigen toko' in Den Bosch

Bossche ju­do-goe­roe Jan van Gent (90) overleden

9:19 DEN BOSCH - Oprichter Jan van Gent van het judo-imperium in Den Bosch is afgelopen vrijdag op 90-jarige leeftijd overleden. Met zijn echtgenote Lenie en (later) met zijn kinderen kreeg de sportschool een grote naam in en buiten de regio.