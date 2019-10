Maria en Johannes worden zelfstandige parochies in Den Bosch

Kiwanis Vught viert 25 jaar ‘serving the children’

15:31 VUGHT - De Kiwanis Club Vught bestaat 25 jaar en viert dat zaterdag 2 november met een lipdub (videoclip) voor kinderen, een lezing over het puberbrein en een voordracht over de Stichting Leergeld Vught. De jubileumviering is voor iedereen toegankelijk en vindt plaats in ontmoetingscentrum DePetrus.