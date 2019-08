Maria is in Den Bosch plots wel heel erg goud. En ja, dat is even schrikken...

Di 27 aug. Steigers kwamen, steigers verdwenen. En net als de rest van het pand, kreeg ook Maria een ‘opknapbeurt’. Plots was ze goud. ‘Dit kan niet’ was de eerste reactie van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Maar ja, wat kunnen ze doen?

Door Bart Gotink

‘Afschuwelijk’, ‘ze hadden zeker nog verf over van de draak', maar vooral ‘kitsch’. Dat zijn de reacties op Facebook op de nieuwe Maria, die sinds kort de hoek van de Korenbrugstraat met de Kruisstraat siert. Was het beeld boven horecazaak Bottles & Bites eerst nog gewoon steenkleurig, nu blinkt het goud in de zomerzon.

Volledig scherm Nederland, Den Bosch, het goudkleurige mariabeeld in de Korenbrugstraat © copyright Marc Bolsius

‘In elk geval niet chique’

Ook voor Ruud Dirriwachter, de proost (ofwel voorzitter) van het Broederschap van Onze Lieve Vrouw, was het een behoorlijke shock. Het beeld is door hun voorgangers geplaatst langs de Maria-omgang, de bidtocht waarbij ze jaarlijks langs de met bloemen versierde heilige maagden in de stad komen. ,,Het is in elk geval niet chique dat het zonder overleg geverfd is.”

Maar van wie is het beeld op die prominente plek in de binnenstad eigenlijk? Er is weinig bekend over de geschiedenis, zo blijkt. Die gaat in elk geval terug tot 18 april 1983, als onderstaande foto wordt gemaakt die Hetty Aarts in bezit heeft. Links staat haar vader, Louis Aarts, die erbij is als het beeld haar huidige plek krijgt. Het is daar geplaatst door de Vereniging Stille Omgang, die later opging in het Broederschap van Onze Lieve Vrouw. Het Mariabeeld werd geschonken door een anonieme zustercongregatie, heeft Aarts weten te achterhalen. Over de inwijding is dan weer niks te vinden.

Volledig scherm Foto gemaakt op 18 april 1983 bij de plaatsing van het Mariabeeld in de Korenbrugstraat in Den Bosch. Van links naar rechts: Louis Aarts (23/08/1917-02/08/1983), een onbekende man, beeldhouwer H. Suyskens en beeldhouwer Piet Verdonk © Privécollectie Hetty Aarts

Wat kunnen we nog doen?

Dirriwachter: ,,De vraag is daarom wie er nou eigenlijk de eigenaar is van het beeld. Dat hebben we laten uitzoeken door onze juristen bij het broederschap. De conclusie is eigenlijk dat het beeld eigendom wordt van de eigenaar van het pand, tenzij dat nadrukkelijk anders wordt omschreven. Daar hebben we geen informatie over kunnen vinden. Dus ja, wat kunnen we er nu nog aan doen?”

Het pand is in elk geval van XEO Holding. Op het adres dat bij de Kamer van Koophandel bekend is wordt niet opengedaan, en op het 06-nummer wordt niet opgenomen.