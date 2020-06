Mariaschool in Vinkel bedenkt alternatief schoolkamp: ‘Alleen slapen, dat doen ze thuis’

VINKEL - De schoolverlaters van de Mariaschool in Vinkel moeten door corona al zoveel missen. Maar gelukkig is er voor het kamp een alternatief bedacht.

,,Praktijkexamen verkeersveiligheid, EHBO-examen, schoolvoetbaltoernooi, schoolreisje, schoolverlaterskamp.” Een voor een somt juf Wendy van Heumen, leerkracht van groep 8 van de Mariaschool in Vinkel, alle activiteiten op die het jaar van groep 8 normaal gesproken zo bijzonder maken. Het schoolkamp is voor veel leerlingen zelfs het hoogtepunt van hun lagereschooltijd. Maar corona zet een streep door al die leuke dingen.

Zuur

,,Even leek het erop dat het schoolkamp nog door zou kunnen gaan'', zegt ze. ,,Er mogen nu weer 30 mensen bij elkaar zijn, en we hebben 21 schoolverlaters''. Maar op de dag dat de kinderen te horen kregen dat ze toestemming hadden gekregen om dit jaar tóch op schoolkamp te gaan, trok de veiligheidsregio Uden, de regio waar de kampeerboerderij onder valt, de toestemming weer in. ,,Dat was natuurlijk helemaal zuur. Maar we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en organiseren een alternatief kamp hier bij ons op school.''

Quote We zijn niet bij de pakken neer gaan zitten en organise­ren een alterna­tief kamp hier bij ons op school Wendy van Heumen, Juffrouw

De kinderen van groep 8 zijn elke dag welkom van 08.30 uur tot ongeveer 19.00 uur. Ze ontbijten op school en mogen tot na het avondeten blijven. Alleen slapen, dat doen ze thuis. En er is tijdens deze dagen aan alles gedacht. Een casinomiddag waar iedereen in galakleding naartoe gaat. Allerlei spelletjes. Een dag naar het bomenpark in Heesch waar de gymleraar samen met de stagiaires een heus bootcamp organiseert.

Lasergamen

Ook mogen ze lasergamen op school. Normaal is dat een té dure activiteit, maar nu de kosten van de kampeerboerderij wegvallen kan het wel. En op de laatste dag waterspelletjes. ,,Met goed weer in zwemkleding en als het koud weer is in regenpak'', zegt juf Wendy.

Quote Als de kinderen een snoepje krijgen, dan is dat per stuk verpakt en we letten goed op met het pakken van brood, netjes met een eigen vorkje Wendy van Heumen

Andere jaren dragen ouders ook hun steentje bij aan het kamp, en verzorgen ze de spooktocht. Nu mogen de ouders niet op school komen, maar zorgen ze wel voor het eten. Pasta op maandag en een lekkere barbecue op dinsdag. ,,We hebben overal goed over nagedacht'', zegt de juf. ,,Als de kinderen een snoepje krijgen, dan is dat per stuk verpakt en we letten goed op met het pakken van brood, netjes met een eigen vorkje''.