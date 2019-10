Marie de Bonth (98) uit Den Bosch had nog één grote wens: Oostburg nog eens bezoeken

Verlies Dierente­huis Den Bosch bijna 55.000 euro

18:18 DEN BOSCH - Het Dierentehuis in Den Bosch heeft de jaarcijfers 2018 nu wel gepubliceerd en daaruit blijkt dat er vorig jaar bijna 55.000 euro verlies geleden is. Dat verlies had hoger uit kunnen vallen als er niet (opnieuw) geld uit nalatenschappen is ontvangen. Daar wordt weliswaar wel (voorzichtig) op begroot, maar blijft toch altijd ongewis.