Marieke brengt blijheid en cultuur met buikdansen

Een uiterst gedetail­leerd schaalmo­del van de Sint-Jan? Mooi, maar het kost wel 2500 uur van je leven

9:59 Vr 5 apr. Na een aantal modelvliegtuigen werd het tijd om iets groters te bouwen voor Riny van Hassel: een gedetailleerd schaalmodel van de Sint-Jan bouwen. Drie jaar en bijna 2500 uur later is het werk af. ,,Ik heb de deur ook wel eens een maand dichtgetrokken, als ik het even helemaal zat was.”