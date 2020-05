Marieke was helemaal klaar voor communie maar moet nog even wachten: ,,Als mijn schoentjes nog maar passen”

ROSMALEN - Het is voor de 8-jarige Marieke Roos nog een geheimpje hoe haar communiejurk er uit zal zien. ,,Ik moest bij het passen een blinddoek voor mijn ogen van papa en mama. Het is de trouwjurk van oma Marietje en de communiejurk van mama. Maar hij zat best lekker.”

Marieke zou op 17 mei samen met bijna dertig andere kinderen uit Rosmalen en omgeving de communie doen in de Sint-Lambertuskerk van de Heilige Mariaparochie. Zou, want de feestelijke viering wordt vanwege corona voorlopig uitgesteld.

Quote Ik zou een achtbaan voor mijn communie krijgen Hugo Smits uit Rosmalen (8 jaar)

,,Niet leuk”, vindt Hugo Smits (8). ,,We hebben al een speurtocht in de kerk gehad. We moesten onder meer het altaar en het tabernakel zoeken. Bovendien stond er al een familiefeestje gepland in onze tuin. Ik zou ook cadeautjes krijgen. Ik denk een achtbaan van K’Nex.”

Parochies mogen zelf beslissen

Waar het bisdom in Breda haar parochies adviseerde om de eerste communie en het heilig vormsel naar volgend jaar uit te stellen, laat het bisdom ’s-Hertogenbosch de parochies zelf beslissen of het vormsel en de eerste heilige communie bijvoorbeeld in het najaar worden gevierd, mits de omstandigheden het dan toelaten.

‘Kinderen kijken al lang naar communie uit’

Volgens Jolien van der Heiden van de werkgroep die de eerste communie aan het voorbereiden was, doen er 26 kinderen uit groep 4 in Rosmalen mogelijk later dit jaar nog hun heilige communie. ,,We vinden juist het persoonlijk contact met elkaar belangrijk”, zegt ze. ,,We hebben de voorbereidingen op de communie voorlopig doorgeschoven naar het najaar. Lukt dat niet, dan wordt het pas mei 2021”, zegt ze . ,,Liever niet. De kinderen kijken er al zo lang naar uit. Een jaar later is misschien ook wat te veel gevraagd voor ze. Dan doen de kinderen van groep 4 en 5 samen hun communie.”

Quote Ik hoop dat oma Marietje straks ook bij mijn communie kan zijn Marieke Roos uit Rosmalen (8 jaar) Marieke Roos was er in elk geval helemaal klaar voor. ,,Ik heb van mijn tante mooie schoentjes gekregen”, vervolgt ze. ,,Ik groei elke dag zegt mama. Als mijn tenen er straks nog maar inpassen. Ik hoop dat oma Marietje en andere familieleden er dan ook weer bij mogen zijn. Nu bellen we bij oma aan, staan we op afstand en zwaaien we naar haar voor het keukenraam. Je communie doen is leuk omdat ik een ‘broodje’ mag eten en daarna ook bij de kerk hoor. Jammer dat het is uitgesteld vanwege het corona-virus.”

De Rosmalense kinderen moesten allerlei taken uit de communiemap uitvoeren. ,,Foto’s maken in het bos bijvoorbeeld en daar dan de mooiste foto voor in mijn map uitkiezen. Mijn geboortekaartje van acht jaar geleden zit ook in de map. Mooie verhalen uit de Bijbel ook. Welke verhalen weet ik nu even niet.”

