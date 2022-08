Marijke moet weg van Ertveldplas: ‘Dan ga ik wel in het sluiswachtershuisje wonen’

met Video Bewakings­ca­me­ra's in omgeving woning waar aanslag werd gepleegd met explosief

DEN BOSCH - De politie heeft in overleg met de gemeente twee tijdelijke bewakingscamera's geplaats in de wijk Maaspoort. De camera's staan in de omgeving van Goedenrade waar dinsdagochtend een explosie plaatsvond bij een woning.

28 juli